Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 103 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На первое октября текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собрано средств на более чем 103,271 миллиона манатов, 213,577 тысячи долларов США, 17,566 тысячи евро и 5000 рублей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Фонд помощи Вооруженным силам создан указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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