Фарид Шафиев: Тюркский совет должен демонстрировать единую позицию по вопросу разрушения азербайджанских памятников

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начала работу конференция на тему «Тюркский совет: 10-летний юбилей Нахчыванского соглашения», сообщает в среду Trend.

В работе конференции, проходящей при организационной поддержке Центра анализа международных отношений (ЦАМО), приняли участие представители стран-членов и наблюдателей Совета сотрудничества тюркоязычных государств, официальные лица, депутаты, руководители исследовательских центров.

Выступая на мероприятии, председатель Правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев отметил, что идея объединения тюркоязычных государств в единой организации возникла еще в конце ХХ века: «После распада Советского Союза в 1991 году эта идея начала претворяться в жизнь. В настоящее время принято решение о создании книг по общей истории и литературе».

Шафиев отметил, что сотрудничество в экономической сфере представляет важное значение для Тюркского совета: «Однако объем торговли между тюркоязычными государствами находится не на желаемом уровне. Туризм – не только часть экономической сферы, он является средством развития культурных связей, государства-члены Тюркского совета должны уделять особое внимание развитию этой области».

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Шафиев сказал, что армяне разрушают материально-культурные образцы на оккупированных землях Азербайджана. Государства-члены Совета должны продемонстрировать единую позицию в этом вопросе, потому что эти памятники — общая ценность всех тюркских народов.

Замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов подчеркнул, что Тюркский совет является важной платформой с точки зрения расширения отношений между государствами-членами: «Совет играет важную роль в сохранении общей культуры и наследия тюркских народов. Восстановление исторического Шелкового пути является одним из приоритетов нашего сотрудничества в экономической сфере».

Замминистра выразил уверенность в том, что Нахчыванское соглашение и впредь будет вносить весомый вклад в укрепление отношений между тюркскими государствами.

Затем состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Центром анализа международных отношений и МИД Турции, Институтом иностранных дел и торговли Венгрии и Институтом стратегических и региональных исследований при президенте Узбекистана.

В продолжение мероприятия прошли панельные заседания на темы «Проблемы и перспективы институционализации Тюркского совета» и «Перспективы сотрудничества между государствами-членами».

Выступая на первом панельном заседании, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева подробно рассказала о деятельности руководимого ею Фонда, и проделанной работе. Она отметила, что за короткое время Фонд реализовал различные проекты, которые охватывают культуру, богатую историю, национальные и духовные ценности тюркского мира.

Эфендиева подчеркнула, что в настоящее время должна вестись совместная борьба против нестабильности в мире. В современном трудном мире есть необходимость в обмене мнений, опытом. Тюркские народы, обладающие древней историей и богатым культурным наследием, всегда были сторонниками мира и просвещения, сказала она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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