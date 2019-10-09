338 человек получили гражданство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Государственной миграционной службе, во исполнение распоряжения, Президента Ильхама Алиева о принятии и восстановлении в гражданстве Азербайджана 355 человек, была проведена торжественная церемония приведения к присяге, сообщили Trend в ГМС.

Согласно распоряжению, 338 человек были приняты в гражданство, а 17 человек были восстановлены в гражданстве.

Начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов отметил, что после этого каждый, получивший право гражданства, сможет воспользоваться всеми привилегиями и правами гражданина, и в том числе, участвовать в выборах.

"Их возможности работы расширится. Согласно распоряжениям Президента Ильхама Алиева, социальное, экономическое, политическое, культурное, одним словом, динамичное всестороннее развитие явственно отражается на жизни граждан. Именно по этой причине быть полноправным гражданином Азербайджана - большая честь и счастье", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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