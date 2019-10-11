СГБ Азербайджана обезвредила террористическую группировку, прошедшую подготовку в Афганистане, Пакистане и Сирии (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - СГБ Азербайджана обезвредила террористическую группировку, которая прошла подготовку в Афганистане, Пакистане и Сирии.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью службы.

Как сообщается, продолжаются комплексные меры Службы государственной безопасности (СГБ) по борьбе с привлечением под воздействием радикальных религиозных идей граждан Азербайджанской Республики к террористическим организациям и вооруженным конфликтам, осуществляемым этими организациями за пределами страны.

В результате оперативно-розыскных мероприятий уголовного преследования, проведенных по статьям 218.2 (участие в преступном сообществе) и 279.1 (участие в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группах) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, было установлено, что гражданин Азербайджанской Республики Гюльалиев Бахрам Тагибей оглу, 1971 года рождения, осуществляющий деятельность под религиозным прозвищем «Абу Ибрагим Дагыстани» в международных террористических организациях как специалист по взрывным устройствам, нелегальным путем перешел на территорию Афганистана и вступил в действующие там незаконные вооруженные формирования.

В рамках международных розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному против Бахрама Гюльалиева, он был задержан в Исламской Республике Пакистан и в октябре 2019 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

Установлено, что Бахрам Гюльалиев обеспечивал международные террористические организации взрывными устройствами, которые он изготавливал с использованием химических веществ, в составе иностранных незаконных вооруженных формирований проводил учения по изготовлению взрывных устройств, а также привлекал граждан Азербайджанской Республики к данным вооруженным конфликтам.

В результате продолженных расследований были разоблачены и задержаны гражданин Азербайджанской Республики Сулейманов Тельман Черкез оглу, 1988 года рождения, участвовавший в террористических учениях и вооруженных конфликтах на пограничных территориях Афганистана и Пакистана, затем, перейдя на территорию Сирии вместе с другими членами группировки, в состав которой он находился, участвовавший там в боях на почве религиозной вражды, а также гражданин Азербайджанской Республики Гасымов Эльчин Тофиг оглу, 1986 года рождения, который одновременно с ним в составе террористических группировок участвовал в вооруженных конфликтах в городе Атма и других населенных пунктах Сирии.

Кроме того, установлено, что за вступление в международные террористические организации в настоящее время лишенный гражданства Азербайджанской Республики Аббасов Раси Яшар оглу, 1982 года рождения, покинув территорию страны в сентябре 2014 года, перешел в Турцию, а оттуда при содействии специальных проводников незаконным путем на территорию Сирии и вступил в террористическую организацию, в составе данной преступной группировки участвовал в проводимых на почве религиозной вражды вооруженных конфликтах в сирийских городах Джераблус, Ракка и др.

Бахрам Гюльалиев, Тельман Сулейманов, Эльчин Гасымов и Раси Аббасов привлечены к уголовной ответственности, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Служба государственной безопасности еще раз предупреждает о том, что лица, привлекающие граждан Азербайджанской Республики к какой-либо форме к незаконным вооруженным формированиям, будут выявлены и привлечены к ответственности, призывает граждан, попавших под радикальное религиозное идеологическое влияние, не присоединятся к таким незаконным вооруженным формированиям.

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