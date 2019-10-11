В Госдуме назвали установку памятника Нжде уголовным преступлением

БАКУ /Trend/ - Депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев считает, что Россия должна дать достойный отпор желающим переписать историю Второй мировой войны, передает Trend.

В иностранных СМИ все чаще можно услышать обвинения СССР и России в частности в развязывании Второй мировой. В России любому человеку, не спавшему на уроках истории в школе, эти слова кажутся абсолютным бредом. Но граждане многих иностранных государств, да и наше молодое поколение, ориентированное на получение информации из интернета, кажется, готовы всерьёз рассматривать эти нелепые заявления. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев уверен: нужно предпринимать самые жесткие меры, чтобы сохранить историческую память российского народа.

"Наш народ десятилетиями по праву считал себя народом-освободителем. Именно русские войска пешком прошли тысячи километров, выбивая фашистов чуть ли не из каждого европейского города – вплоть до Берлина. Прошло не так много по историческим масштабам лет, и чем нам отвечают? Масштабно сносят памятники советскому солдату-освободителю. Западу не нужна неудобная память о доблестном подвиге советского народа, о том, какой ценой это далось нашим предкам. Но свято место пусто не бывает. В Армении поставили памятник Герегину Нжде! Есть официальные бумаги, доказывающие, что он ставленник нацистов – вербовал в Болгарии агентов для диверсий в тылу Красной армии. А ему ставят памятник. Большее возмущение я испытал, только когда узнал, что мемориал Нжде поставили и в Краснодарском Армавире. На мой взгляд, это должно быть квалифицировано, как уголовное преступление - «реабилитация нацизма» - и никак иначе. И по российским, и по международным законам. Памятники Нжде – это героизация нацистского преступника. Других мнений тут быть не может. Если Армении нужен герой – почему не вспоминают о Баграмяне – маршале Советского Союза и дважды Герое Советского Союза, который громил нацистов на Юго-Западном фронте, а затем возглавил Белорусский фронт? У Армении есть выдающиеся герои, сыгравшие серьезную роль в приближении Великой Победы, однако почему на пьедестал тащат крайне сомнительных личностей, вроде Нжде. Это заставляет задуматься о реальной подоплеке таких вещей. И Россия должна дать адекватный ответ подобным явлениям", - сказал он.

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