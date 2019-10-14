Министр: Присоединение Узбекистана к Тюркскому совету — естественный процесс

БАКУ/Trend/ - Присоединение Узбекистана к Тюркскому совету - это естественный процесс.

Об этом сказал Trend глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.



«Присоединение Узбекистана к Тюркскому совету — это естественный процесс. Потому, что здесь объединяются государства очень близкие своей культурой, историей, языком и традициями»,- сказал он.



Камилов добавил, что есть конечно же еще и прагматический интерес, это торговля, экономическое сотрудничество в сфере транспорта и коммуникаций, образования.

«То есть, нас очень многое объединяет»,- сказал он.



Отметим, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Узбекистан впервые участвует как полноправный член Тюркского совета на встрече в Баку.

Структурами Тюркского совета являются: Секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре.

За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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