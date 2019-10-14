Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Азербайджан (ФОТО) (версия 2)

14 октября 2019 17:33 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 16:51)

БАКУ /Trend/ - Первый Президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев в понедельник прибыл с визитом в Азербайджан для участия в VII саммите Совета.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь почетного гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Нурсултана Назарбаева встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Азербайджан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Азербайджан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Азербайджан (ФОТО) (версия 2)
  • Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Азербайджан (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Политика 16:51
Международный аэропорт в столице Казахстана приостанавливает прием воздушных судов
Казахстан 12 сентября 11:43
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил письмо Поладу Бюльбюльоглу
Политика 10 сентября 21:35
Назарбаев: Народ выбирает свою судьбу
Казахстан 9 июня 09:37
Нурсултану Назарбаеву присвоен статус почетного сенатора
Казахстан 30 мая 08:31
Дочь Назарбаева призвала к проведению прозрачных президентских выборов
Центральная Азия 11 апреля 09:28
Лента новостей
В Азербайджане расширяется транспортный сектор, в том числе автомобильный
ИКТ 18:21
Минсельхоз Азербайджана закупил ИКТ оборудования
ИКТ 18:18
Страховые компании неохотно предлагают КДПГ страхование
Бизнес 18:18
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Ленинградской областью
Политика 18:15
Узбекистан заинтересован в маршрутах через тюркские страны
Бизнес 18:13
Али Гасанов: Мы должны объединить и СМИ, и диаспору
Политика 18:12
Лейла Абдуллаева: Незаконное участие Затулина в "форуме" в Ханкенди очередная его провокация против Азербайджана
Политика 18:03
Wood Mackenzie: Энергетический сектор Азербайджана еще сохраняет значительный не раскрытый потенциал
Энергетика 18:01
В VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств также примет участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Политика 17:56