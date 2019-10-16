Усиление политической интеграции между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение – политолог (версия 2)

16 октября 2019 11:05 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:40)

БАКУ /Trend/ - Усиление политической интеграции между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение.

Об этом сказал в среду Trend политолог Арзу Нагиев.

Он отметил большую значимость проведенного в Баку VII саммита Тюркского совета.

По словам Нагиева, саммит открывает важнейшие перспективы для будущего сотрудничества.

Политолог напомнил, что Совет сотрудничество тюркоязычных государств (Тюркский совет), основа которого была заложена Нахчыванским соглашением в 2009 году, функционирует уже 10 лет: «Изначально это Соглашение было подписано между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией. По истечении времени, учитывая важность этого сотрудничества, другие государства также выразили желание стать членами Совета».

Он добавил, что Туркменистан с этого года участвует в саммите в качестве наблюдателя, а Узбекистан уже представлен в структуре не как наблюдатель, а как полноправный член Тюркского совета: «То есть, идея представления в Тюркском совете всех тюркоязычных государств постепенно реализуется».

Нагиев подчеркнул, что рамки этой организации не ограничиваются только азиатским континентом: «Предоставление Венгрии статуса наблюдателя означает расширение Совета до европейских границ».

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Усиление политической интеграции между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение – политолог
Политика 09:40
Своим выступлением в Ашгабаде Президент Ильхам Алиев посадил на место армянского премьера
Политика 12 октября 11:23
Арзу Нагиев: В Азербайджане назрела необходимость в создании центра управления БПЛА, используемых в гражданской сфере
Общество 10 октября 14:28
Политолог: Каждый чиновник должен извлечь выводы и работать адекватно реформам, идущим в стране
Политика 8 октября 17:18
Сотрудничество России и Азербайджана в военной сфере носит стратегический характер — политолог
Политика 5 октября 13:42
Приглашение Президента Ильхама Алиева на очередное заседание клуба «Валдай» имеет очень важное значение - политолог
Политика 3 октября 12:23
Лента новостей
Позитивные изменения по многим показателям отмечены у Nikoil Bank
Финансы 11:24
Прогноз: Производство авто в Казахстане превысит 40 тыс
Бизнес 11:24
В январе-сентябре граждане Азербайджана приобрели в Турции свыше 800 объектов недвижимости
Турция 11:24
Азербайджан нарастил экспорт электроэнергии
Энергетика 11:22
Азербайджан увеличил экспорт газа
Энергетика 11:20
Total огласила сроки начала добычи коммерческого газа на месторождении «Абшерон»
Энергетика 11:19
Доставленные в Баку новые автобусы будут переданы в эксплуатацию до конца года (Эксклюзив)
Общество 11:18
Интеграционные процессы в Тюркском совете способствуют экономическому росту в регионе - эксперт (Эксклюзив)
Экономика 11:16
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 11:00