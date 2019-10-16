Усиление политической интеграции между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение – политолог (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:40)

БАКУ /Trend/ - Усиление политической интеграции между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение.

Об этом сказал в среду Trend политолог Арзу Нагиев.

Он отметил большую значимость проведенного в Баку VII саммита Тюркского совета.

По словам Нагиева, саммит открывает важнейшие перспективы для будущего сотрудничества.

Политолог напомнил, что Совет сотрудничество тюркоязычных государств (Тюркский совет), основа которого была заложена Нахчыванским соглашением в 2009 году, функционирует уже 10 лет: «Изначально это Соглашение было подписано между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией. По истечении времени, учитывая важность этого сотрудничества, другие государства также выразили желание стать членами Совета».

Он добавил, что Туркменистан с этого года участвует в саммите в качестве наблюдателя, а Узбекистан уже представлен в структуре не как наблюдатель, а как полноправный член Тюркского совета: «То есть, идея представления в Тюркском совете всех тюркоязычных государств постепенно реализуется».

Нагиев подчеркнул, что рамки этой организации не ограничиваются только азиатским континентом: «Предоставление Венгрии статуса наблюдателя означает расширение Совета до европейских границ».

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.