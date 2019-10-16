Усиление политической интеграции между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение – политолог (версия 3)

16 октября 2019 13:07 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:40)

БАКУ /Trend/ - Усиление политической интеграции между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение.

Об этом сказал в среду Trend политолог Арзу Нагиев.

Он отметил большую значимость проведенного в Баку VII саммита Тюркского совета.

По словам Нагиева, саммит открывает важнейшие перспективы для будущего сотрудничества.

Политолог напомнил, что Совет сотрудничество тюркоязычных государств (Тюркский совет), основа которого была заложена Нахчыванским соглашением в 2009 году, функционирует уже 10 лет: "Изначально это Соглашение было подписано между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией. По истечении времени, учитывая важность этого сотрудничества, другие государства также выразили желание стать членами Совета".

Он добавил, что Туркменистан с этого года участвует в саммите в качестве наблюдателя, а Узбекистан уже представлен в структуре не как наблюдатель, а как полноправный член Тюркского совета: "То есть, идея представления в Тюркском совете всех тюркоязычных государств постепенно реализуется".

Нагиев подчеркнул, что рамки этой организации не ограничиваются только азиатским континентом: "Предоставление Венгрии статуса наблюдателя означает расширение Совета до европейских границ".

Политолог сказал, что в период председательства Азербайджана в Тюркском совете было осуществлено сотрудничество между народами по ряду вопросов, в том числе, социальным, экономическим и культурным вопросам, а также проведены важные встречи. Участие во всех этих процессах приносит определенные дивиденды тюркским государствам: «Очень интересно, что объявленный почетным председателем Тюркского совета Нурсултан Назарбаев в своем выступлении выдвинул предложение о том, что тюркоязычные государства должны задуматься о переходе на другой уровень, приступить к формированию новых горизонтов общетюркского будущего, и можно повысить формат Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня организации. Таким образом, если Совет станет организацией, его можно будет назвать Организация тюркских государств, а не тюркоязычных».

Естественно, что одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана является региональное и международное сотрудничество между тюркоязычными государствами, считает политолог.

«Здесь тоже есть важные аспекты. Во-первых, постоянно существуют региональные угрозы и новые вызовы поэтому политическая интеграция между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение для их устранения. Бесспорно, здесь речь идет о важном географическом расположении Азербайджана на историческом Шелковом пути, на стыке Севера с Югом и Востока с Западом. Это важно с точки зрения разрешения экономических вопросов в будущем. Благодаря такому уникальному географическому расположению Азербайджан становится важнейшей фигурой и центральным государством. Думаю, что для реализации задач, поставленных на Бакинском саммите, и Азербайджан, и другие тюркоязычные государства, объединив усилия, проведут важные работы в различных направлениях, в том числе, политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах».

Напомним, что 15 октября в Баку прошел VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Саммит прошел с участием лидеров тюркоязычных государств.

Впервые в качестве полноправного члена Совета в саммите участвовал и Узбекистан.

Кроме того, в саммите принял участие и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, что Тюркский совет был создан третьего октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

С момента создания было проведено шесть заседаний Совета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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