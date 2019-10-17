В Азербайджане на самом высоком уровне осуществляется продуманная долгосрочная политика

БАКУ/Trend/ - Итоги прошлых девяти месяцев в очередной раз показали, что в Азербайджане сохранилась динамика развития, обеспечивается благосостояние и благополучное проживание людей, укрепляется позиция страны на международной арене.

Об этом в четверг сказала Trend, председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.

Она сообщила, что осуществленные реформы и предпринятые шаги в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева дают свои плоды. Наглядным доказательством этого можно считать рекордный в мировом масштабе рост ненефтяной промышленности - более чем на 15 процентов.

"Аналогично, реформы, осуществленные в сельскохозяйственной сфере, проделанные работы и развитие отношений между государством и фермером послужили росту в этой сфере за девять месяцев более чем на семь процентов. Конечно же, удовлетворительны и показатели по государственному долгу. Потому, что внешний долг Азербайджана составляет всего 17 процентов ВВП. По этому показателю Азербайджан находится на девятом месте в мировом масштабе. Также инфляция установилась на очень низком уровне и составляет чуть больше двух процентов. В целом можно сказать, что результаты проделанных за девять месяцев работ очень позитивны", - сказала Велиева.

Она добавила, что в 2019 году был реализован очень серьезный и крупный социальный пакет. Улучшилось материальное положение более чем четырех миллионов 200 тысяч человек, были увеличены пенсии, зарплаты, пособия.

"По паритету покупательной способности минимальной пенсии Азербайджан находится на первом месте в СНГ, а по размеру среднемесячной пенсии - на третьем. Все это показывает, что в центре государственной политики стоит гражданин Азербайджана. Неслучайно, Азербайджан является образцовой страной в мировом масштабе в сфере социальной защиты", - подчеркнула депутат.

Также она отметила, что успехи и достижения Азербайджана одобряются международными организациями, рейтинговыми компаниями, даже приводятся в пример миру.

"Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Международный валютный фонд и другие ведущие международные финансовые структуры высоко оценивают проводимые в Азербайджане реформы.

"В отчете "Doing Business" Азербайджан находится на 25 месте в мире по показателю бизнес-среды. В последнем отчете Азербайджан опять же находится в ряду 20 стран-самых крупных реформаторов мира. Согласно отчету, составленному по исследованиям в 141 странах мира, Азербайджан на 18 месте в мире по борьбе с преступностью.

По уровню доверия населения органам полиции Азербайджан занял 30-е место, в сфере защиты прав на собственность - 37-е. По долгосрочной стратегии государства и руководства Азербайджан находится на 10 месте в мировом масштабе, по уровню склонности руководства к реформам - на пятом месте, также по транспортной инфраструктуре - на 31-м, по дорожной инфраструктуре - на 27-м ( в СНГ на первом месте), по уровню железных дорог - на 34-м, по эффективности транспортных услуг - на 12-м, по коэффициенту доступности электроэнергии - на втором месте, по цифровой грамотности активного населения - на 19-м, а по условиям для начала бизнеса - на 8-м месте в мире", - отметила Садагат Велиева.

Она подчеркнула, что в Азербайджане на самом высоком уровне осуществляется продуманная долгосрочная политика.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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