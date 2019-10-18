В связи с муниципальными выборами при ЦИК созданы новые экспертная и рабочая группы

18 октября 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с очередными муниципальными выборами в Азербайджане, которые будут проведены 23 декабря 2019 года, при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были созданы новые экспертная и рабочая группы.

Как сообщает в пятницу Trend, связанный с этим вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании ЦИК.

В ходе заседания, в начале был рассмотрен вопрос создания экспертной группы при ЦИК, с целью рассмотрения жалоб на действия (бездействия) и решения, нарушающие избирательные права граждан.

После обсуждения вопрос был утвержден путем голосования.

Далее было обсуждено создание и определение состава рабочей группы для проверки подлинности информации в подписных листах, в том числе в документах, представленных кандидатами, блоками политических партий, а также другой соответствующей информации. После обсуждений вопроса, документ был принят в ходе голосования.

На заседании также был утвержден "Календарный план основных действий и мер по подготовке к проведению муниципальных выборов в Азербайджане".

Отметим, что на сегодняшнем заседании ЦИК проведение муниципальных выборов в Азербайджане было назначено на 23 декабря 2019 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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