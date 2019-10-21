Али Ахмедов: Организовавшие незаконную акцию управляются извне (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В административном здании правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) проходит мероприятие в связи с незаконной акцией, проведенной 19 октября так называемым "Национальным советом" в Баку, сообщает в понедельник Trend.

В мероприятии участвуют зампред – исполнительный секретарь партии Али Ахмедов, заместители исполнительного секретаря Сиявуш Новрузов, Мубариз Гурбанлы, депутаты и члены партии.

Выступая на мероприятии, Али Ахмедов отметил, что попытка радикальной оппозиции провести незаконную акцию в центре Баку 19 октября еще раз подтвердила, что эти силы управляются извне.

Исполнительный секретарь ПЕА отметил, что, как и большинство граждан Азербайджана, правящая партия также должна выразить жесткое отношение к проведению незаконных акций, направленных на нарушение стабильности и спокойствия в стране.

По словам Ахмедова, проведение акций в Азербайджане различными партиями не является и не может быть источником беспокойства для ПЕА и властей страны: «Но есть некоторые моменты, которые вызывают обеспокоенность, мнение о которых следует донести до общества.

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