На саммите Движения неприсоединения в Баку будут приняты 4 документа

БАКУ/Trend/ - На саммите Движения неприсоединения в Баку будут приняты четыре документа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов в ходе пресс-брифинга.

«Это второе широкомасштабное мероприятие, которое проводится в Баку в октябре. Азербайджан с 2011 года является членом Движения неприсоединения. За сравнительно короткое время Азербайджан обрел большое доверие в этой организации. В сентябре 2016 года было принято решение провести следующий саммит Движения неприсоединения в Баку и о председательстве Азербайджана в этой организации. Представители 158 стран подтвердили участие на этом саммите в Баку», - сказал Гасанов.

Замминистра отметил, что до саммита 21-22 октября проводится встреча высокопоставленных официальных лиц стран-членов, 23-24 октября пройдет встреча глав МИД стран-членов.

Первая встреча проводится до подготовки документов.

«По итогам саммита будут приняты четыре документа: документ Бакинского саммита, Бакинская декларация, документ о выражении благодарности Азербайджану, и по Палестине. В три первых документа будут также включены соответствующие пункты по нагорно-карабахскому конфликту»,- сказал замминистра.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, и в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.