Азербайджан становится флагманом идей военного нейтралитета, мирного сосуществования стран и стабильности - российский эксперт

24 октября 2019 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Участие Азербайджана в Движении неприсоединения – это очень экономически, политически и имиджево грамотный ход, заявил Trend российский аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

По оценкам российского эксперта, он содержит в себе сразу несколько дискурсивных посылов.

«С точки зрения экономики, Азербайджан своим участием в Движении Неприсоединения заявляет, что не обременен какими-либо военными обязательствами перед крупными блоками вроде НАТО.

Данный месседж делает Азербайджан автоматически более привлекательным для иностранных инвестиций и экономического сотрудничества, так как уровень политического риска для уже имеющихся и потенциальных инвесторов резко снижается.

С политической точки зрения, Движение Неприсоединения к каким-либо военно-политическим организациям позволяет Азербайджану вести более независимую и многовекторную внешнюю политику»,- заявил политолог.

По мнению Пятибратова, к примеру, неучастие одновременно и в НАТО, и ОДКБ позволяет Азербайджану политически взаимодействовать как с США, так и с Россией притом что США и Россия не в лучших отношениях друг с другом.

«В-третьих, данный шаг способствует росту имиджа страны в регионе и мире. Азербайджан уже долгое время и вполне успешно работает над тем, чтобы стать ключевым экономическим и политическим хабом региона. Только тот факт, что по разным оценкам страну относят и к Европе, и к Азии, и к Ближнему Востоку, говорит о том, что Азербайджан находится на пересечении огромного числа различных геополитических интересов, которые порой не совпадают. В таких условиях «выбор стороны», то есть вступление в какую-то из военных организаций, снизил бы привлекательность Азербайджана в роли такого хаба.

А теперь, когда Азербайджан на несколько лет возглавит Движение неприсоединения, указанные выше факторы могут сыграть еще сильнее. Азербайджан на время становится флагманом идей военного нейтралитета, мирного сосуществования стран и стабильности», - заявил российский аналитик.

Напомним, что сегодня в Баку проходит встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения.

Встреча глав МИД проходит в преддверии XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Представители 158 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите. В мероприятии будут участвовать министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан будет председательствовать в этой структуре в 2019-2022 годах.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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