Заместитель министра иностранных дел Хафиз Пашаев обратился к Президенту Ильхаму Алиеву с прошением освободить его от занимаемой должности

29 октября 2019 21:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев обратился к Президенту Ильхаму Алиеву с прошением о своей отставке.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на сообщение МИД страны.

В своем прошении Хафиз Пашаев отметил, что 27 лет своей трудовой деятельности проработал в государственных структурах независимого Азербайджана и, всегда ставя превыше всего интересы нашей страны, делал все от него зависящее для оправдания доверия основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева.

Учитывая призыв привлечь к государственной службе новые и молодые кадры для эффективного осуществления проводимых в Азербайджане под руководством главы государства реформ, Х. Пашаев пошел на этот шаг по собственному желанию.

Отметим, что Хафиз Пашаев продолжит свою деятельность как член Коллегии МИД, учитывая его должность ректора Университета АДА и то, что Университет действует при министерстве иностранных дел Азербайджана.

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