Мазахир Панахов: Для наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане приглашения направлены 15 странам

БАКУ /Trend/ - В предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане будет участвовать достаточно международных наблюдателей.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, обычно в муниципальных выборах участвует не так много международных наблюдателей, как на президентских и парламентских выборах: «Однако ЦИК направил приглашения Конгрессу местных и региональных властей СЕ, потому что обычно наблюдения на муниципальных выборах проводит этот Конгресс».

Панахов добавил, что направлены приглашения и центральным избирательным комиссиям 15 стран: «Согласно положениям Избирательного кодекса, допускается возможность приглашения в качестве наблюдателей также НПО».

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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