Администрация Президента Азербайджана: Политизация религии – глобальная проблема, беспокоящая не только регион, но и все человечество (версия 2)

13 ноября 2019 10:57 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Политизация религии и ее использование радикальными группами в коварных целях, это не только локальная проблема какого-то региона, но и глобальная проблема, беспокоящая все человечество.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана, профессор Этибар Наджафов, сообщает в среду Trend.

По его словам, в решение этой глобальной проблемы большой вклад могут внести влиятельные религиозные деятели.

Наджафов отметил, что религия оказала существенное влияние на развитие мировой культуры, формирование мировоззрения и норм поведения народов, общечеловеческих ценностей, универсальных этических принципов.

«Но реально и то, что испокон веков были силы, которые использовали религию в своих политических целях, личных амбициях. Это привело к негативным последствиям в истории, в результате происходили межрелигиозные войны, была пролита кровь невинных людей. К сожалению, мы и сегодня видим, какой размах приобрели религиозный радикализм и экстремизм в горячих точках мира, в частности, на Ближнем Востоке, как террористические группировки, прикрывающиеся завесой религии, совершают массовые убийства. Естественно, что все эти преступления не являются следствием религиозного обучения», - отметил заведующий отделом.

Наджафов добавил, причина кроется в том, что религию превратили в инструмент политических игр, религиозное обучение целенаправленно искажается.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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