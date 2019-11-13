Когда «президента» встречают в подвале: Брюссельское фиаско Саакяна

БАКУ/Trend/ - Некто Каспар Карампетян, глава очередной конторы «Рога и копыта», претенциозно именующей себя «Европейской армянской федерацией за справедливость и демократию» /European Armenian Federation for Justice & Democracy/, будучи в своём амплуа импресарио шарлатанов, продолжает организовывать видимость «международных связей» незаконного режима, окопавшегося в оккупированном Арменией азербайджанском городе Ханкенди. Так, на днях он сподобился устроить не что-нибудь, а целый «рабочий визит» «президента» Бако Саакяна в Брюссель. И, конечно же, армянские СМИ попытались преподнести эту заурядную туристическую поездку Бако Сааковича, всякий раз исподтишка проникающего в зарубежные страны, пользуясь дипломатическим паспортом Республики Армения, как «успех арцахской дипломатии».

Что же, много ли президентов совершают зарубежные поездки с дипломатическими паспортами другой страны? Или сколько ещё президентов, посещая зарубежные столицы, не удостаиваются приёма хоть на каком-то уровне со стороны органов исполнительной власти этого государства? Но Бако Саакян, уже в который раз вырываясь из Ханкенди, на мир посмотреть и себя показать, вынужден довольствоваться этим. По сути, он смирился с такой незавидной участью и пытается делать хорошую мину при плохой игре.

Вот и сейчас, в Брюсселе, который наряду со статусом национальной столицы Бельгии, является ещё и штаб-квартирой ЕС и НАТО, несмотря на все старания политиканствующего сводника Карампетяна, удалось организовать лишь одну «официальную встречу» «президента» с 6 бывшими и 2 действующими членами региональных парламентов. Оставим за скобками бывших, которые подобно Кисе Воробьянинову - ныне рады любой подработке и не гнушаются подачек Карампетяна. В сухом остатке имеем двух депутатов. Вот уж, воистину, «дипломатический прорыв» «президента».

Причём, в такой стране как Бельгия, где имеется весьма сильное движение за региональную автономию Фландрии, пользующейся и без того широкими правами самоуправления, можно было бы ожидать бóльших симпатий к карабахским сепаратистам. Однако, даже фламандские политические силы в подавляющем большинстве не желают мараться связями с представителями оккупационной хунты, чьи руки по локоть в крови мирного азербайджанского населения Карабаха. Ну не хотят они, чтобы развивающееся сугубо в правовой плоскости движение за расширение автономных прав Фландрии, успешно реализуемых в составе Бельгийского Королевства, было скомпрометировано.

Единственными фигурами в бельгийской политике, которые не столь разборчивы в своих предпочтениях, оказались отличающиеся крайними антитурецкими и исламофобскими позициями Марк Демесмакер /Mark Demesmaeker/ и Карл Ванлоуве /Karl Vanlouwe/. Лишь эти маргинально-радикальные политики, не поленившиеся лично отправиться в испанскую Каталонию для того, чтобы участвовать в уличных беспорядках, стали визави Карампетяна в рамках созданной им пропагандистско-мафиозной структуры. Комментарии, как говорится, излишни.

Следует отметить, что столь «высокий» уровень организации «визита» главаря преступной клики в Брюссель, где его единственная вышеупомянутая «официальная встреча» состоялась в помещении, более походящим на тёмный подвал или средневековый тюремный каземат, чем на место для дипломатическим приемов, не должен вызывать удивления. Это по сути то, к чему пришли члены организованной преступной группы «НКР-Арцах» и их вдохновители в лице наиболее авантюристичных и беспринципных кругов мировой армянской диаспоры. Возможно, улыбаясь в столь достойной «президента» мрачной комнате третьесортным фигурам бельгийского парламентаризма, Бако Саакян мог задуматься над своими далеко не радужными перспективами.

Возможно и Каспар Карампетян смог разглядеть, что все его старания тщетны и ничего не приносят в плане приближения к заявленным им целям получения «международной поддержки» армянским аннексионистским устремлениям в отношении территорий Азербайджана. Напротив, каждый подобный вывод в свет саакянов, маилянов и иже с ними лишь усиливает обратный эффект – мир всё настойчивее демонстрирует своё нежелание иметь что-то общее с представителями режима, созданного в результате грубейшего нарушения всех устоев международного права путём незаконного применения силы в целью оккупации территории другого государства и проведения там сплошных этнических чисток, сопровождавшихся актами геноцида. И то, что ныне этот режим пытается рядиться в тоги демократии, никак не может скрыть его зловещей природы.

Единственным положительным для Карампетяна итогом всей этой возни является лишь продолжение обмана состоятельных армян, у которых он выбивает деньги якобы на «общенациональное дело», в реальности лишь переваривая миллионы в недрах своей полумафиозной структуры, столь же далёкой от справедливости и демократии, как Ереван от Брюсселя. Понятно, что организуя гастроли арлекина Саакяна по кабацким подмосткам Европы, он пытается вновь напомнить о себе и пополнить уже иссякающие средства, собранные в прошлые годы. Что же, этот perpetuum mobile плутовской шайки карампетянов-саакянов может работать лишь до тех пор, пока зажиточные армяне будут продолжать делать свои взносы.

Однако, подобная деятельность ни на йоту не приближает регион и саму Армению к долгожданному миру и спокойствию. Напротив, затягивая оккупацию территорий Азербайджана, она препятствует продвижению субстантивного переговорного процесса, до успешного завершения которого ни народу Армении, ни армянскому населению Нагорно-Карабахского региона Азербайджана ничего не светит. Они так и будут продолжать оставаться исключёнными из повестки дня регионального сотрудничества. И никакие подачки из-за рубежа не смогут принести реального благоденствия продолжателям политики оккупации, забывающим, однако, о бесславном конце их идеологических предтеч в лице нацистов - от Йозефа Геббельса до Гарегина Нжде.

Отдел политики Trend

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