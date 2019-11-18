Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Иордании в Азербайджане (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Иордании в нашей стране Сами Абдуллаха Гошеха.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол Сами Абдуллах Гошех обошел строй почетного караула.

Вручая Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты, Сами Абдуллах Гошех сказал:

- Господин Президент, для меня честь вручить свои верительные грамоты в качестве чрезвычайного и полномочного посла Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджанской Республике и отзывное письмо моего предшественника.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать, господин посол, приветствую вас в Азербайджане, желаю вам успехов. Уверен, что в период вашей деятельности мы увидим развитие иордано-азербайджанских дружественных, братских связей.

Как вам известно, наши связи находятся на очень высоком уровне, и мы успешно сотрудничаем во многих сферах. У меня очень прочные дружеские и братские отношения с мои братом Его величеством Королем. Как вы знаете, было организовано много взаимных визитов глав государств. Мы всегда встречаемся во время мероприятий международных организаций. В то же время всегда видимся и в ходе международных мероприятий. В прошлом месяце мы вместе участвовали в заседании дискуссионного клуба «Валдай» в России. У нас действительно очень тесные связи с Его величеством Королем, и они играют важную роль и в развитии наших двусторонних отношений. Мы всегда поддерживаем друг друга в рамках международных организаций, и эта взаимная поддержка и солидарность будут продолжаться.

Считаю, что на очередном этапе мы должны уделять больше внимания экономическому сотрудничеству. Пока наш взаимный товарооборот не отражает наших желаний. Поэтому необходимо предпринять дополнительные шаги, направленные на увеличение товарооборота. Считаю, что межправительственная комиссия также предпримет важные шаги в этом направлении. Следует очень внимательно рассмотреть также вопросы взаимных инвестиций. В последнее время имеются хорошие подвижки в области туризма, и уверен, что эта положительная динамика будет продолжена. Очень знаменитые исторические памятники мирового уровня в вашей стране, конечно же, привлекают в Иорданию туристов из многих стран. В последние годы также резко увеличилось число туристов, приезжающих в Азербайджан из-за рубежа. За десять месяцев этого года рост составил 11 процентов. Однако в октябре по сравнению с октябрем прошлого года наблюдался 25-процентный рост.

Словом, для всестороннего развития наших связей имеются прекрасные условия. Уверен, что своей деятельностью вы придадите этим делам новый импульс. Еще раз добро пожаловать.

Посол Сами Абдуллах Гошех сказал:

- Господин Президент, выражаем Вам признательность за то, что, несмотря на Ваш напряженный график работы, Вы уделили время и приняли нас, создали условия для вручения верительных грамот. Позвольте передать Вам приветствия Короля иорданской династии хашимитов Абдаллы II. Желаю Азербайджанской Республике и народу Азербайджана устойчивого развития, процветания, лично Вам — здоровья, долгих лет жизни.

В соответствии с поручением Его величества Короля за время своей работы я буду прилагать все усилия для развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Совместно с моими коллегами в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики и с помощью других структур мы достигнем еще большего развития этих связей. Мы будем сотрудничать с нашими азербайджанскими коллегами для развития связей между двумя странами в области экономики, инвестиций и туризма. Господин Президент, Его величество Король желает встретиться с Вами в следующем месяце.

Господин Президент, разрешите выразить Вам мои чувства восхищения этим грандиозным развитием, которое я увидел в Азербайджане, и прогрессом, охватывающим все сферы. Хочу отметить, господин Президент, я, конечно, знал по картинам, фотографиям, какой красивой и удивительной страной является Азербайджан, но с самого первого дня пребывания здесь я стал непосредственным свидетелем этого. Разумеется, первое впечатление, которое производит на человека этот немыслимый и незаменимый прогресс, заключается в том, что Азербайджан действительно входит в число развитых стран.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Пожалуйста, передайте Его величеству Королю и мои самые искренние приветствия.

Признателен вам за теплые слова о нашей стране. Уверен, что в период своей деятельности вы побываете в разных регионах Азербайджана, поближе ознакомитесь с нашей страной и нашим народом. В то же время вы увидите, что в азербайджанском обществе есть очень большая симпатия к Иордании и ее народу.

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