Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал одним из международных транспортных центров

19 ноября 2019 21:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал одним из международных транспортных центров, сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, функционирует транспортный коридор Север-Юг, резко возросли грузоперевозки, в то же время обновляется инфраструктура внутри страны, приобретены новые современные вагоны "Штадлер" производства Швейцарии.

Об этом, как сообщает Trend, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участие в открытии после реконструкции линии Сабунчи-Пиршаги Бакинской кольцевой железной дороги Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги".

"Сегодня мы отметили открытие новой железнодорожной линии. Сдана в эксплуатацию станция Пиршаги. Все станции вдоль дороги до города отвечают самым высоким стандартам, они еще раз представляют сегодняшний современный Азербайджан как сильное государство", - сказал глава государства.

По его словам, проводится большая работа по реконструкции железных дорог. "Я уже озвучивал эти цифры. Одна из самых авторитетных международных организаций в мировом масштабе - Давосский всемирный экономический форум в отчете, касающемся качества железных дорог, указал, что Азербайджан находится на 12-м месте по эффективности железных дорог и на 34-м месте по их качеству. Все эти вопросы мы решили в последние годы. В области благоустройства, строительства железных дорог, усовершенствования железнодорожных услуг в последние годы, особенно после назначения мною на эту должность Джавида Гурбанова, есть большие подвижки. Азербайджан стал одним из международных транспортных центров, сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, функционирует транспортный коридор Север-Юг, резко возросли грузоперевозки, в то же время обновляется инфраструктура внутри страны, приобретены новые современные вагоны "Штадлер" производства Швейцарии. Считаю, что эти вагоны - самые красивые и безопасные в мире", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, строятся железные дороги, станции, успешно прокладывается пригородная железная дорога. "Сегодня я очень комфортно приехал из Пиршаги в Баку. В следующем году уже будет соединена железная дорога Сумгайыт-Пиршаги, и, таким образом, сформируется кольцевая дорога. В инвестиционной программе на следующий год вновь будут предусмотрены дополнительные средства, чтобы мы расширили сеть железных дорог", - подчеркнул глава государства.

Железная дорога приумножает нашу экономическую мощь, Азербайджан превращается в важный железнодорожный пункт для многих стран, в то же время это имеет очень большое значение для удобства граждан, добавил он.

"Посмотрите какие большие изменения приносит нашей стране функционирование скорого поезда Баку-Гянджа. В настоящее время идет работа по запуску скоростной железной дороги Баку-Агстафа. Эта работа будет продолжаться и впредь. Предусматривается строительство железных дорог до Габалы, Шахдага. Запланировано восстановление железной дороги Баку-Ялама, Астара-Алят. Дел много. Поздравляю железнодорожников с проделанной работой. Желаю вам новых успехов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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