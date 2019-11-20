Микаил Джаббаров избран председателем Координационного совета руководителей налоговых служб СНГ

20 ноября 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров избран председателем Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ.

Об этом передает Trend в среду со ссылкой на сообщение министерства экономики Азербайджана.

Такое решение было принято в ходе проходящего в Москве XXVI заседания Координационного совета. На этой позиции Джаббаров сменит главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.

В связи с председательством Азербайджана в этой организации следующее заседание КС пройдет в Баку.

Отметим, что в СНГ входят Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызыстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина

Координационный совет руководителей налоговых служб государств - участников СНГ является органом отраслевого сотрудничества СНГ.

Координационный совет создан в соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 31 мая 2001 года в целях обеспечения благоприятных условий для координации действий налоговых служб государств – участников СНГ.

Основными учредительными документами являются Решение о создании Координационного совета и Положение о Координационном совете.

В Положение о Совете несколько раз вносились изменения (3 декабря 2004 года, 19 мая 2011 года). Работа Координационного совета регулируется регламентом, принятым 25.09.2014 (с изменениями, утвержденными 06.10.2016).

В своей деятельности Координационный совет руководствуется Уставом Содружества Независимых Государств, межгосударственными и межправительственными соглашениями, решениями Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, Экономического совета СНГ и Положением о Координационном совете и осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ.

(Автор: Матанат Насибова)

Твиттер: @MatanatNasibova

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