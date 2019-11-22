Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания кинотеатра "Низами" в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии нового здания кинотеатра "Низами" в Сумгайыте, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания кинотеатра.

Генеральный директор Производственного объединения "Азеркимья" Имран Арзуманзаде сообщил, что строительство нового здания для кинотеатра "Низами" началось в мае нынешнего года. Благоустроена территория здания, расположенного на улице Наримана Нариманова, вокруг создан парк отдыха. В двухэтажном здании имеются 3 кинозала на 80-100 мест каждый, административные помещения.

Отметим, что сдача в эксплуатацию нового здания кинотеатра "Низами", оснащенного современными, основанными на новейших технологиях видео- и аудиосистемами, является важным событием в культурной жизни Сумгайыта. Это придаст больший стимул проведению культурных мероприятий, связанных с жизнью города, сыграет важную роль в организации отдыха людей, придаст импульс более активному участию молодежи в данных мероприятиях.

Перед кинотеатром установлен памятник азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

Успешные реформы, проводимые в последние годы в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, наряду с другими сферами, охватывают и сферу культуры. А эффективные результаты данных реформ можно увидеть как в улучшении социального благосостояния работников сферы культуры, строительстве новых объектов культуры и доведении действующих объектов до современного уровня, так и в укреплении материально-технической базы этой отрасли. Реализация в нашей стране проектов в этом направлении приобрела устойчивый характер. Еще одним свидетельством этого является строительство нового здания для кинотеатра "Низами" в Сумгайыте. Реализация таких проектов демонстрирует последовательность проводимой в нашей стране работы по созданию новых очагов культуры. В то же время такие очаги культуры играют важную роль в эффективной организации досуга жителей и гостей города, ознакомлении их с новой продукцией современной киноиндустрии.

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