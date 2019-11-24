Мехрибан Алиева: отношения Москвы и Баку носят образцовый характер - Интервью Первого вице-президента Азербайджана ТАСС, «Российской газете» и телеканалу «Россия-24» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева 21-24 ноября совершила официальный визит в Россию. Она встретилась с президентом Владимиром Путиным, который наградил ее орденом Дружбы за заслуги в развитии и укреплении отношений двух стран. Кроме того, у Мехрибан Алиевой состоялись встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе своей поездки М.Алиева приняла участие в открытии отреставрированного павильона "Азербайджан".

Об итогах своего визита Первый вице-президент рассказала в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС, "Российской газеты" и телеканала "Россия-24". Trend представляет вниманию читателей это интервью.

— Мехрибан-ханум, добрый день! Большое спасибо за эту возможность встретиться с вами. Завершается ваш официальный визит в Москву, столицу России. Он был чрезвычайно насыщен, у вас было много встреч, в том числе и с руководством России. Как вы оцениваете итоги визита? Что самое памятное для вас за эти дни было в Москве?

— Уважаемый Михаил Соломонович, добрый день! Очень рада вас видеть. Очень рада вновь быть в Москве. Прежде всего хочу выразить глубокую признательность руководству Российской Федерации, президенту России Владимиру Владимировичу Путину, главе правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко за приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом, за теплый, душевный прием, за интересные встречи и переговоры.

Наши страны связывают прочные традиции дружбы и добрососедства. Сегодня мы характеризуем азербайджано-российские отношения как стратегическое партнерство. Я считаю, что отношения между нашими странами в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю свою историю.

Существует активный политический диалог, регулярные встречи между президентами Азербайджана и России определяют многовекторность наших отношений и придают импульс развитию взаимосвязей практически во всех сферах.

Как я и сказала, Азербайджан и Россию связывают давнишние прочные традиции дружбы и добрососедства, наши страны динамично развиваются. Это создает новые возможности для расширения межгосударственных связей. Мой визит, как вы отметили, был насыщенный, интересный. Прежде всего, конечно, хочу отметить свою встречу с президентом Российской Федерации, с уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным. Это была замечательная возможность обсудить многие аспекты наших двусторонних отношений. Во время этой встречи президент Российской Федерации вручил мне орден Дружбы. Для меня большая честь получить эту награду, я расцениваю ее как еще одно подтверждение высокого уровня азербайджано-российских отношений и, конечно же, рада, что в деле развития нашего стратегического партнерства есть и мой скромный вклад.

— Мехрибан-ханум, вы совершенно справедливо сказали, что нынешние отношения России и Азербайджана действительно как никогда тесные, и действительно они уходят корнями в далекое прошлое. Но с другой стороны, сегодняшним отношениям, конечно, мы обязаны, прежде всего, тесному взаимодействию — и вы тоже это отметили — лидеров наших стран, президента Владимира Владимировича Путина, президента Ильхама Гейдаровича Алиева. Они как бы цементируют эти связи. И все же в каких сферах — вы говорите о многовекторности — вам кажется наиболее перспективным наше сотрудничество? В каких сферах оно приносит наиболее реальные плоды, а где, может быть, на ваш взгляд, есть еще нереализованный потенциал?

— Как я сказала, российско-азербайджанские отношения охватывают очень широкий спектр. Это экономический блок, это взаимодействие в гуманитарной сфере. Азербайджан и Россия поддерживают друг друга на международной арене. Если коснуться экономической сферы, взаимодействия в экономической сфере, то тут уже успешное взаимодействие приносит свои плоды. Россия является одним из торговых партнеров Азербайджана, по импорту ненефтяной продукции занимает первое место. Отрадно, что отмечается неуклонно рост товарооборота между нашими странами. В прошлом году российско-азербайджанский товарооборот с ростом 19% составил $2,6 млрд. За девять месяцев текущего года отмечается рост уже 26%. Также хорошие показатели во встречном инвестировании. Объем российских инвестиций в Азербайджан составляет $4,9 млрд. Азербайджан инвестировал в экономику России $1,2 млрд. Очень отрадно, что в последнее время, помимо традиционного взаимодействия в нефтяном секторе, у нас развивается большое количество совместных проектов в так называемом ненефтяном секторе, таких [областях] как машиностроение, производственное оборудование, химическая промышленность, фармацевтика, энергетика, транспортная сфера.

Среди конкретных примеров могу назвать SOCAR Polymer, модернизацию предприятий "Азерхимии", сборка и производство грузовых автомобилей "КамАЗ", строительство первой очереди завода лекарственных препаратов "Р-Фарм". Очень важным и перспективным направление в нашем взаимодействии является транзитно-транспортная система. И тут одним из важнейших совместных проектов является создание международного транспортного коридора "Север - Юг", который соединит западноевропейские рынки с азиатскими потребителями. С момента начала реализации этого проекта в прошлом году объем грузоперевозок по этом маршруту, длиной более чем семь тысяч километров, возрос в восемь раз, а за шесть месяцев текущего года уже рост 60%. В рамках этого же проекта в будущем году будет сдана в эксплуатацию новая четырехполосная магистраль от Баку до границы с Российской Федерацией. До конца этого года будет реализован и сдан в эксплуатацию совместный мост через приграничную реку Самур.

— Вы знаете, Мехрибан-ханум, насколько я знаю, в качестве Первого вице-президента вы основное внимание уделяете развитие гуманитарной сферы, социальной, культурной. Это сфера вашего пристального интереса. И это же, на мой взгляд, является очень важным фактором российско-азербайджанского сотрудничества. В этом контексте как развивается эта часть наших взаимоотношений? Поскольку вся эта гуманитарная сфере, она касается всех людей, она касается духовной жизни, она касается наших исторических корней опять же. В этом плане что вам кажется сейчас наиболее важным?

— Вы абсолютно правильно подчеркнули. Гуманитарная сфера, гуманитарная область — это так называемое межчеловеческое общение в межгосударственных отношениях. Я очень рада констатировать, что азербайджано-российские отношения в гуманитарной сфере носят образцовый характер. Регулярно у нас в столице проводится созданный по инициативе президентов России и Азербайджана международный гуманитарный форум. Общеизвестно бережное и уважительное отношение в Азербайджане к русской культуре и русскому языку. У нас в стране в стране в более чем 300 школ преподавание ведется на русском языке, ежегодно проводится олимпиада по русскому языку. В 14 государственных вузах русскоязычные кафедры и русскоязычный сектор. В прошлом году более 130 тыс. учеников средней школы и более 25 тыс. учеников высших учебных заведений получили образование на русском языке.

Также на высоком уровне сотрудничество между вузами. В Азербайджане, в нашей столице успешно функционируют филиалы Московского государственного университета имени Ломоносова, Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, с этого года началась совместная реализация программы двойных магистерских дипломов Азербайджанской дипломатической академии и Московского государственного института международных отношений.

В Азербайджане многотысячная русскоязычная община, она вносит свой достойный вклад в общее развитие нашей страны, проводится множество выставок, дни российской культуры в Азербайджане прошли в том году. В будущем году планируется встречное мероприятие — дни азербайджанской культуры в России. В этой области наши отношения, как я сказала, являются образцовыми. Это очень важно, потому что это действительно та сфера, которая сближает людей, сближает народы. И мы заинтересованы, чтобы сохранить это общее гуманитарное пространство.

— Президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев многократно говорил о том — и мы достаточно часто это слышим с разных трибун — что мультикультурализм, который не прижился в целом ряде стран, к сожалению, в европейских странах, для Азербайджана он имеет корневое значение. Более того, мы сегодня его реально в Азербайджане наблюдаем. С ним же рядом взаимосвязано то, что называется многоконфессиональностью. Буквально недавно в Баку прошел второй саммит религиозных лидеров, где присутствовали представители самых разных мировых религий. Все они отмечали удивительную многоконфессиональность в Азербайджане. За счет чего это добивается? Это только исторические корни или это целенаправленная деятельность сегодняшней власти Азербайджана? Как вы видите дальнейшее развитие в том плане?

— В одном из своих выступлений Президент Азербайджанской Республики отмечал, что слово мультикультурализм достаточно новое в нашей лексике, но традиции, которые стоят за этим словом имеют многовековую историю. Азербайджан находится на перекрестке цивилизаций, культур и религий, и, безусловно, это отражается на его многовековой культуре толерантности и мультикультурализма. В нашей стране веками люди различных национальностей, культур и религий проживали и проживают в условиях мира, согласия и дружбы, и сегодня эта традиция поддерживается государственной политикой. Поэтому Азербайджан сегодня превратился уже в международно признанную площадку, где проводится большое количество международных мероприятий, направленных на укрепление межрелигиозного, межнационального, межкультурного диалога. Вы отметили прошедший недавно в нашей столице Второй саммит лидеров мировых религий.

Вы абсолютно правильно подчеркнули, что в сегодняшнем современном мире, к сожалению, растет общее напряжение. Мы становимся свидетелями того, что растут опасные тенденции к расизму, ксенофобии, исламофобии, антисемитизму, использованию религии в разжигании межнациональной и межрелигиозной конфронтации. Все эти вопросы сегодня имеют общечеловеческую значимость, и то, что в Азербайджане они поднимаются, поднимаются на самом высшем государственном уровне, я думаю, что это не случайно, потому что, как я сказала, в Азербайджане есть давние традиции. Вместе с тем важно, чтобы эти месседжи, которые звучат на таких международных мероприятиях, были доведены до всей мировой общественности. На Втором саммите лидеров мировых религий участвовал и выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и все его месседжи, обращения, я считаю, сегодня актуальны, может, актуальны, как никогда, потому что, к сожалению, в мире есть тенденция к росту этих опасных явлений. Я уверена, что только общими усилиями, усилиями как на уровне глав государств, так и среди просто гражданского общества можно остановить эти угрозы.

— У меня еще один вопрос. Среди очень важных встреч, которые у вас были в Москве особенно, мне кажется, была замечена и широко освещалась в российской прессе — это открытие нового павильона Азербайджана на, что раньше называлось, Выставке достижений народного хозяйства. У этого тоже своя история, и вы об этом тоже хорошо сказали на открытии, но я обратил внимание на то, что это обновление павильона, фактически перерождение, связано с Фондом Гейдара Алиева, который вы возглавляете. В этом было много участников, в том числе и московские власти, московские организации, но патронировал это все, я так понимаю, Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый вами. В этой связи я хотел еще раз вернуться к этому павильону, который стал совершенно уникальным местом на территории выставки, а с другой стороны и местом для москвичей, и чтобы вы сказали несколько слов о фонде, потому что он стал одной из крупных международных общественных благотворительных гуманитарных организаций. Он имеет сегодня репутацию очень авторитетной гуманитарной организации в мире, а вы его все годы возглавляете. Как вам видится дальнейшее развитие этого фонда, может быть, через призму этого павильона?

— Прежде всего хочу выразить еще раз благодарность руководству Российской Федерации, правительству города Москва за возможность, созданную ими для азербайджанского государства, принять участие в реставрации своего национального павильона "Азербайджан" на территории ВДНХ. Я очень рада, что в рамках моего официального визита произошло это знаменательное событие, испытывала чувство гордости, участвуя в открытии нашего национального павильона. ВДНХ сегодня является одним из крупнейших выставочных центров мира, огромное количество гостей посещает ВНДХ в течение года, и действительно очень интересна история этого архитектурно-культурного центра Москвы. Наш павильон, павильон "Азербайджан", был построен в 1939 году, в последующие годы претерпел большое количество изменений, как и многие другие, 1966 году был покрыт глухой металлической коробкой, что полностью изменило его облик, и он, можно сказать, потерял свою функциональную и национальную идентичность. И восстановительные работы начались в 2017 году, естественно, что это было решение государства Азербайджан, и шли под руководством Фонда Гейдара Алиева. Должна отметить, что команда фонда отнеслась этой работе очень трепетно и ответственно, потому что была поставлена цель восстановить первоначальный облик павильона, вернуть ему национальную аутентичность. Было создана большая рабочая группа, привлечены лучшие специалисты как из России, так и из Азербайджана. Внимание уделялось абсолютно всему, вплоть до узоров, чтобы воссоздать тот оригинальный облик. И, конечно, то, что мы видим сегодня, очень радует, я уверена, каждого азербайджанца радует. Обновленный павильон "Азербайджан" открывает свои двери и для гостей столицы. Вместе с тем это еще одна площадка, которая будет служить укреплению наших связей, связей между нашими странами, между нашими народами, в частности в гуманитарной сфере.

Что касается фонда, то Фонд Гейдара Алиева был создан в 2004 году. Основные направления его деятельности — это такие важнейшие сферы, как образование, здравоохранение, поддержка молодежи, поддержка наиболее уязвимых слоев населения нашей страны, в частности помощь беженцам и вынужденным переселенцам. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что за 15 лет своей деятельности фонд снискал большое уважение как в нашей стране, так и за ее пределами. Основная идеология фонда заключается в том, что, помимо реализации крупномасштабных проектов, а по линии фонда за эти годы в стране сделано действительно очень много работ, построены сотни школы и детских садов, отреставрированы исторические памятники, большое количество мероприятий организовано. Мы всегда стараемся не забывать, что все эти дела направлены на то, чтобы люди в нашей стране жили лучше, и мы стараемся видеть и слышать отдельного гражданина. Поэтому помимо общеизвестной работы фонда, которая хорошо освещается, есть еще и часть работы, которую мы не афишируем. То есть фонд сегодня в Азербайджане, где, наши граждане знают, при обращении максимально будут приложены усилия, чтобы оказать всякую возможную помощь. Я горжусь, что в фонде работает такая патриотичная, хорошо образованная, выросшая уже в независимом Азербайджане команда молодежи, и наши успехи, конечно же, тоже успех командной работы. Поэтому основное достижение Фонда Гейдара Алиева, на мой взгляд, это то, что он снискал такое уважение и любовь азербайджанского народа.

— Я хочу поблагодарить вас за беседу, уважаемая Мехрибан-ханум. Уже не за горами Новый год, его будут отмечать и в Азербайджане, и в России. Прежде чем мы попрощаемся, а я буду делать это с большим сожалением, поскольку я не уверен, что до Нового года сможем эти слова услышать, я хочу попросить вас передать какие-то пожелания россиянам и своим согражданам в наступающем году.

— Я хочу пожелать и народу России, и народу Азербайджана, в первую очередь, конечно, мира. Хочу пожелать успешного развития, претворения в жизнь тех планов, которые стоят перед нашими государствами. Хочу пожелать совершенно простые человеческие пожелания: крепкого здоровья, много света и добра. Хочу пожелать, чтобы успехов было больше, чем разочарований, чтобы печаль обходила стороной, чтобы люди находили в себе силы справляться с определенными трудностями, потому что это жизнь, и она не бывает без трудностей, без печалей, но чтобы все-таки радостных, ярких, светлых дней было больше.

— Позвольте вас поблагодарить за эти пожелать вам тоже.

Спасибо! Здоровья вам, удачи и всего самого-самого доброго!

— Спасибо!

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