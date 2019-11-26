Посол: Визит болгарского министра в Баку - весомый вклад в сотрудничество в сфере борьбы с преступностью

БАКУ /Trend/ - Повышение интенсивности взаимных визитов и контактов между Азербайджаном и Болгарией служит расширению эффективного сотрудничества между двумя государствами.

Об этом во вторник сказала Trend посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова.

По ее словам, визит министра внутренних дел Болгарии был осуществлен по официальному приглашению министра внутренних дел Азербайджана.

"Болгарский министр Младен Маринов и сопровождающая его делегация сначала посетили памятник общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили к нему цветы. Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Далее гости посетили Аллею Шехидов, почтили память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложили букет к мемориальному комплексу "Вечный огонь".

В рамках визита, делегацию во главе с министром Мариновым принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе приема было отмечено успешное развитие отношений и активный политический диалог между двумя странами. Глава государства, в частности, затронул сотрудничество в сфере энергетики и транспорта", - сказала Наргиз Гурбанова.

Она сообщила, что в рамках визита делегацию во главе с министром Младеном Мариновым приняли министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов, начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев, начальник Государственной миграционной службы, государственный советник миграционной службы III класса Вусал Гусейнов.

"В ходе встреч было доведено до сведения гостей, что вооруженные силы Армении оккупировали Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих районов, в том числе рассказано о незаконной деятельности на этих территориях. Также гости были проинформированы об успехах, достигнутых в Азербайджане в социально-экономической сфере. Было отмечено, что благодаря напряженной и эффективной работе правоохранительных органов в стране обеспечены стабильность, правопорядок. Делегация были проинформированы о работе, осуществленной в Азербайджане в направлении пресечения трансграничной преступности, укрепления системы пограничной охраны, усовершенствования материально-технической базы", - отметила Наргиз Гурбанов.

Она сообщила, что делегация также ознакомилась с деятельностью центра "Служба ASAN". Гости были широко проинформированы о целях создания и направлениях деятельности центров. Посол также отметила, что в рамках визита были подписаны различные документы.

"Были подписаны "Соглашение о сотрудничестве между Государственной пограничной службой Азербайджана и МВД Болгарии в пограничных вопросах" и дополнительный Протокол к "Соглашению о сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Болгарии в сфере борьбы с преступностью". Достижение связей Азербайджана и Болгарии уровня стратегического партнерства в 2015 году, а также повышение интенсивности взаимных визитов и контактов между Азербайджаном и Болгарией на высшем уровне служат расширению эффективного сотрудничества между двумя государствами. Впервые Азербайджан подписал с государством-членом ЕС дополнительный протокол по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью. В этом документе учтены интересы, международные обязательства обеих сторон. Поэтому мы верим, что он внесет значительный вклад в развитие сотрудничества в сфере борьбы с преступностью", - добавила Наргиз Гурбанова.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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