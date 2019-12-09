Болезненный для Европы нагорно-карабахский конфликт должен быть решен - ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - ОБСЕ обладает большим потенциалом в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, но политические лидеры должны продемонстрировать волю.

Об этом сказал президент Парламентской ассамблеи (ПА)ОБСЕ Георгий Церетели, сообщает в понедельник Trend.

Церетели отметил, что обсуждения по решению конфликта и встречи, проводимые между политическими лидерами, очень важны, и, в первую очередь, отвечают интересам народов Южного Кавказа.

«На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ мы обсудили с министром иностранных дел Азербайджана предстоящие внеочередные выборы, участие Азербайджана в ОБСЕ, процесс реформ. Что касается встреч политических лидеров Азербайджана и Армении, в том числе, глав МИД, то думаю, что они всегда должны приветствоваться. Потому что для решения конфликта должно быть взаимопонимание как средство мирного урегулирования конфликта. Считаю, что начавшийся десятилетия назад, и болезненный для Европы конфликт, должен быть решен. Прежде всего, в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией заинтересованы народы Южного Кавказа. Эти встречи ценны, и я абсолютно уверен, что этот контекст важен», - отметил президент ПА ОБСЕ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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