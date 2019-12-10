Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)

10 декабря 2019 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сборы, проходящие с участием командно-начальствующего состава азербайджанской армии согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки, завершились, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.
До начала сборов, проходящих с участием заместителей министра обороны, командующих видов и родов войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров объединений и соединений, начальников штабов, а также других ответственных офицеров, был проведен строевой смотр личного состава.
На теоретических и практических занятиях были проверены знания и умения, а также физическая и строевая подготовка привлеченного к сборам личного состава.
В последний день сборов были приняты зачеты по знанию воинских уставов, руководящих документов и других нормативно-правовых актов, а также выполнены стрельбы из стрелкового оружия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
  • Проведены сборы командного состава азербайджанской армии (ФОТО)
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