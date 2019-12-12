Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Минуло 16 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. История зиждется на идеях и делах великих людей. Жизненный путь великого лидера Гейдара Алиева по сути составляет 30-летний период истории Азербайджана. Созданная им история стала летописью спасения, развития, национального прогресса. Гейдар Алиев – основоположник нашей национальной государственности, символ нашей независимости.

Как сообщает Trend, 12 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Аллею почетного захоронения посетили также депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и управлений, представители общественности республики.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава нашего государства Ильхам Алиев и члены его семьи возложили цветы и к могиле спутницы жизни великого лидера, выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев и другие официальные лица.

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Уйти из жизни и остаться в памяти народа дано не всем. Народ помнит и хранит в душе память лишь о тех, кого любит. Благодаря неоценимым заслугам Гейдар Алиев всегда будет дорог своей Родине и народу, потому что этот гениальный человек является великим азербайджанцем, еще при жизни увековеченным в памяти истории благодаря заслугам перед своим народом.

Для талантливых людей, выдающихся личностей нет временных и пространственных ограничений. Они не вмещаются ни в какое время и пространство. Эта мысль нашла свое подтверждение, пройдя испытание веков. Время также доказывает, что мировая история – это биография выдающихся личностей. Биография Гейдара Алиева – это история Азербайджана, так как в годы правления он даровал Азербайджану то, что не смог сделать ни один руководитель. Он остался в летописи Азербайджана как неповторимый руководитель, сильный глава государства, самоотверженный человек. Благодаря ему Азербайджан узнали в мире, он распахнул двери Азербайджана для мира. Он жил, чтобы беречь Азербайджан, созидал, чтобы развивать его. Светлый гений Гейдара Алиева превратил его в общенационального лидера азербайджанского народа, глыбу мировой политики. Поэтому азербайджанский народ справедливо гордится своим великим сыном.

«Цель всей моей жизни заключалась лишь в служении азербайджанскому народу, который люблю всем своим естеством, нашей государственности, экономическому, политическому, культурному развитию страны», - говорил Гейдар Алиев, который благодаря своему могуществу и таланту, большой мудрости и дальновидности как в советское время, так и в годы независимости вывел Азербайджан на достойное место среди стран мира. Он был одним из самых влиятельных политиков бывшего СССР. Поэтому его и пригласили в Москву со словами: «Азербайджан мал для тебя, ты нужен Союзу». Но здесь он столкнулся с предательством ненавидевших его коварных горбачевых и вернулся на Родину. Однако это возвращение стало более грандиозным. По желанию народа, с верой и надеждой ожидавшего его, он вернулся к власти. Ему удалось сплотить вокруг себя, под одним знаменем миллионы людей. Он убедил всех силой слова. А делами претворил свои слова в жизнь.

В Азербайджане стремительно шел процесс государственного строительства. Благодаря заслугам гениального политического деятеля такие идеи, как государственность, азербайджанство, светскость, современность, превратились в неотъемлемую часть мировоззренческой системы общества, составили идейную основу существования и развития современного Азербайджана. Своей деятельностью Гейдар Алиев создал в Азербайджане механизм перехода к демократическому обществу, успешно справился с исторической миссией формирования независимого и демократического общества. Благодаря концепции, основанной на таких факторах, как могущественное государство, эффективная экономика и свободный человек, великий лидер вписал золотые страницы в историю независимого Азербайджана. Летопись созидательной деятельности Гейдара Алиева навсегда вошла в жизнь азербайджанцев. Годы его руководства Азербайджаном были увековечены как период национального возрождения.

Он пришел без оружия и создал мощную Азербайджанскую армию, добился прекращения огня на фронте, возродил экономику, заложил основу великой нефтяной эры в нашей стране. Он проделал неоценимую работу в современной истории Азербайджана. Эпоха Гейдара Алиева стала золотой эрой истории, культуры, науки, образования в Азербайджане. Великий сын тюркского мира, он также создал сильную школу государственности. Гейдар Алиев был лидером, умело разбиравшимся в сложнейших, противоречивых исторических процессах, не терявшим выдержки в самых трудных ситуациях, реалистично оценивавшим геополитические перемены в мире и точно просчитывавшим благодаря прагматичному уму и опыту интересы своего народа, страны. Поэтому Азербайджан превратился в силовой центр, где обеспечены принципы проведения независимой политики. Наша страна, завоевавшая уважение в мировом сообществе, признана на международной арене как образец дружбы, партнерства и братства, и в подлинном смысле слова является абсолютно независимой страной. Гениальность – это сверхвеличие интеллекта. А Гейдар Алиев посвятил свой необыкновенный интеллект только служению народу, государству и Родине. Поэтому современное независимое Азербайджанское государство – это коронное произведение Гейдара Алиева.

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