Владимир Зеленский: Азербайджан и Украина поддерживают друг друга в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета наших стран

БАКУ /Trend/ - 17 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Украины Владимир Зеленский выступили с заявлениями для печати, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

Вначале с заявлением выступил Президент Ильхам Алиев.

Затем с заявлением выступил Президент Владимир Зеленский.

Заявление Президента Украины Владимира Зеленского

- Уважаемый господин Президент, уважаемые представители СМИ.

Господин Президент, прежде всего, выражаю Вам признательность за это приглашение, мы совершаем визит в Вашу прекрасную страну. Благодарю за это Ваше гостеприимство.

Наши отношения прошли испытания временем. Мы всегда были опорой друг другу в трудные времена. Азербайджан всегда был надежным другом и важным стратегическим партнером для Украины, и сегодня это так.

Господин Президент, как Вы уже отметили, мы завершили наши обсуждения, и на встрече один на один, и на встрече в расширенном составе наша беседа прошла в очень теплой обстановке. Мы обсудили с господином Президентом укрепление нашего партнерства не на словах, а на деле. Особое внимание здесь было уделено экономической сфере. Уверен, что открытие торговых домов в обеих странах также придаст этому импульс. Известно, что с 2018 года в Украине функционирует Торговый дом Азербайджана, а сегодня я буду участвовать в открытии Торгового дома Украины в Азербайджане. Поздравляю всех вас с этим событием.

Наряду с этим, сегодня в Баку состоится азербайджано-украинский бизнес-форум. Уверен, что деловые круги наших стран обсудят различные вопросы, представляющие взаимный интерес, и достигнут конкретных результатов.

Уверен, что взаимное инвестирование служит интересам обеих стран, здесь речь может идти о различных совместных проектах. Например, хорошим примером является приобретение мобильным оператором Азербайджана Bakcell акций Vodafone Ukraine. Это поможет нам повысить уровень наших услуг в этой сфере. Наряду с этим, я также приглашаю азербайджанские компании к активному участию в приватизации в Украине. Уже 10 лет SOCAR успешно функционирует в Украине. И мы сделаем все возможное для того, чтобы оказать всяческую поддержку добыче и транспортировке нефтегазовой продукции.

Наша страна также особо отслеживает проект "Южный газовый коридор". Мы обсудили наш вклад в расширение этого проекта и его доведение до европейских потребителей. В частности, я считаю, что мы - и Украина, и Азербайджан, - обладаем невероятным транспортным потенциалом. Мы решили укрепить наши контакты, сотрудничество и в области транспортных и авиационных перевозок. До конца января следующего года мы организуем в Киеве заседание двусторонней межправительственной комиссии.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в аэрокосмической области. Мы обсудили вопросы в различных сферах, в области авиастроения, а также в гуманитарной сфере. В Азербайджане будут организованы Дни украинского кино. Вы тоже стали свидетелями того, что здесь было подписано несколько документов - документы, касающиеся и развития бизнеса, и защиты конфиденциальных данных, и поощрения сотрудничества различных регионов Украины с регионами Азербайджана.

Естественно, основную часть нашего сегодняшнего разговора составляли вопросы национальной и региональной безопасности. Мы обсудили здесь нагорно-карабахский конфликт и конфликт на востоке Украины. Мы поддерживаем друг друга и в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета наших стран. Здесь речь идет о восстановлении в рамках признанных на международном уровне границ. С этой точки зрения этот принцип охватывает наше сотрудничество как в двусторонних контактах, так и в рамках международных организаций. Это показатель уровня отношений между нашими странами. Мы выступаем с единой позиции как на региональном, так и на глобальном уровне. Желаю Азербайджану успешного председательства в ГУАМ в 2020 году.

Господин Президент, как Вы отметили, это мой первый официальный визит в Вашу страну. Этот визит только начался, но я уже уверен, что это будет показателем нового уровня нашего сотрудничества. Я уверен, что визит послужит дальнейшему развитию нашего потенциала. Благодарю.

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