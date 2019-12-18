В Баку началось 9-е заседание Совета ТюркПА

18 декабря 2019 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку начало работу 9-е заседание Совета Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Как сообщает в среду Trend, выступивший на мероприятии председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп отметил, что у тюркских народов общая история. Напомнив с сожалением, что часть азербайджанских территорий все еще остается под оккупацией, Шентоп отметил, что Турция рядом с Азербайджаном в этом вопросе.

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов выразил благодарность турецкому парламенту за успешную деятельность в период председательства в ТюркПА.

Он отметил, что ТюркПА превратилась в авторитетную парламентскую организацию и выразил уверенность в том, что она успешно выполнит все предстоящие задачи.

Как сообщалось ранее, сегодня в Баку состоится девятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). Перед этим пройдет заседание Совета Ассамблеи, на котором председательство в организации будет передано от Великого национального собрания Турции парламенту Азербайджана.

В мероприятии принимают участие делегации во главе со спикерами парламентов государств-членов, а также представители тюркоязычных организаций по сотрудничеству и международных организаций.

Повестка дня пленарного заседания включает в себя рекомендации и отчеты заседаний Постоянной комиссии ТюркПА, принятие модельных законов, отчет международной миссии наблюдателей за внеочередными выборами президента Казахстана, а также принятие юридических документов.

В заключение пленарного заседания будет принята Бакинская декларация.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан всегда рядом с Турцией и поддерживает ее – Мустафа Шентоп (Эксклюзив)
Политика 10:31
Азербайджан будет председательствовать еще в одной международной организации
Политика 16 декабря 15:44
Абсурдные суждения радикалов призваны очернить позитивные процессы в стране — депутат
Политика 14 декабря 11:30
Парламент Азербайджан завершил обсуждение госбюджета на 2020 год
Политика 6 ноября 17:58
Палата: Рост госбюджета Азербайджана на 2020 год связан с увеличением социальных расходов
Экономика 6 ноября 14:36
Министр: Работы по улучшению соцобеспечения населения Азербайджана будут продолжены
Политика 6 ноября 14:24
Лента новостей
АПБ Азербайджана распространило видеоролик о процессе импорта пищевых продуктов
Экономика 16:17
Будут ли построены новые станции метро в других регионах Азербайджана?
Транспорт 16:15
Президент Ильхам Алиев наградил Вагифа Фарзалиева орденом «Шараф»
Политика 16:14
Председательство в ТюркПА перешло к Азербайджану
Политика 16:11
В Узбекистане организуются рисоводческие кластеры с 2020
Бизнес 16:08
Малейка Аббасзаде: Заменять школу репетиторами неправильно
Общество 16:05
Нацбанк Казахстана пересмотрел прогноз роста ВВП страны
Бизнес 16:00
Carlsberg Azerbaijan и Азербайджанский Государственный Экономический Университет провели круглый стол на тему налоговой политики (ФОТО)
Общество 16:00
СПГ в Грузии значительно подорожал
Энергетика 15:55