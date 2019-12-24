Глава Республики Ингушетия Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева

24 декабря 2019 22:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 24 декабря глава Республики Ингушетия Магомед Калиматов Российской Федерации поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

На протяжении многих лет Ваша созидательная деятельность ярко выражается в конкретных делах, направленных на развитие и процветание Азербайджанской Республики и благополучие ее жителей. Уверен, что Ваши высокие профессиональные качества и преданность делу позволят Вам и в дальнейшем успешно реализовывать намеченные планы.

Желаю Вам дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на благо родной республики, счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго Вам, Вашим родным и близким," - говорится в поздравительном послании.

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