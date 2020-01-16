Вице-премьер: Неиспользование ресурсов примерно 20% территорий Азербайджана - тяжелый социальный груз

16 января 2020 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Неиспользование ресурсов примерно 20 процентов территорий Азербайджана, находящихся под армянской оккупацией, является проблемой для экономики страны, тяжелым социальным грузом.

Об этом вице-премьер Али Ахмедов сказал на конференции, посвященной определению приоритетных сфер сотрудничества между Азербайджаном и ООН на предстоящие пять лет, сообщает в четверг Trend.

Вице-премьер добавил, что в условиях продолжающейся несправедливости в отношении Азербайджана международные организации должны демонстрировать в связи с этим более жесткую реакцию.

По его словам, азербайджанское правительство занимается решением очень важных проблем, которые возникли по независящим от страны причинам.

Напомнив, что примерно 20 процентов территории Азербайджана оккупированы Арменией, Ахмедов отметил, что в связи с этим 10 процентов азербайджанского населения составляют беженцы и вынужденные переселенцы: «Они нуждаются в помощи азербайджанского государства, и правительство проводит важную работу для удовлетворения их нужд. Значимая часть ресурсов, которыми обладает Азербайджан, направляется на удовлетворение нужд вынужденных переселенцев. Правительство Азербайджана проводит важную работу для этого, расходуя на это большие средства».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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