ЦИК Азербайджана предупредил кандидата в депутаты и его уполномоченного представителя

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана на сегодняшнем заседании официально предупредила кандидата в депутаты в рамках парламентских выборов от Бинагадинского избирательного округа № 9 Ульви Гасанова и его уполномоченного представителя Мехмана Гусейнова.

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании ЦИК было отмечено, что уполномоченный представитель кандидата в депутаты от правящей партии "Ени Азербайджа" Кямаледдина Гафарова, баллотирующегося от того же округа, обратился в Комиссию. В своем обращении официальный представитель Гафарова сообщил, что во время встречи последнего с избирателями Ульви Гасанов и Мехман Гусейнов привели туда несколько заранее подученных людей, и провели кампанию против Гафарова.

На заседании было заявлено, что ЦИК провел расследование и пришел к выводу, что вышеизложенное соответствует действительности. После обсуждений было принято решение сделать Ульви Гасанову и Мехману Гусейнову официальное предупреждение.

Отметим, что Гусейнов также выдвинул свою кандидатуру в депутаты, но из второго Сураханского избирательного округа.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане состоятся девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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