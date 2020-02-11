Катарский визит делегации Комитета по работе с диаспорой Азербайджана широко освещен в зарубежных СМИ

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в арабские страны делегация Госкомитета по работе с диаспорой провела ряд официальных встреч в Катаре, которые широко были освещены в зарубежных медиа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет.

Глава комитета Фуад Мурадов встретился с министром по административному развитию, занятости и социальным вопросам Катара Юсифом бин Мохаммадаом Аль-Осман Фахри.

Информацию о встрече, в которой обсуждались сотрудничество между Азербайджаном и Катаром, роль глав государств в формировании двусторонних отношений, в том числе, вопросы, связанные с азербайджанцами, проживающими в Катаре, разместили в Twitter министерства.

В ходе встречи делегации с председателем парламента Катара Ахмадом бин Абдуллах бин Зейд Аль-Махмудом было рассказано о связях, развивающихся по различным сферам между Азербайджаном и Катаром, деятельности законодательных органов двух стран и работе межпарламентских групп дружбы, а также отношениях, представляющих общий интерес.

Информация о встрече с участием председателя межпарламентской группы дружбы Катар-Азия Рашида бин Хамада Аль-Маадади и посла Азербайджана в Катаре Рашада Исмайлова размещена на сайте парламента

Встречу делегации Госкомитета со спикером парламента осветили информационны агентства Катара OANA и Peninsula.

В рамках визита Фуад Мурадов провел встречу с государственным министром по иностранным делам Катара Султаном бин Саидом Аль Мурейхи, в ходе которой состоялся обмен мнениями по азербайджано-катарским отношениям, перспективам взаимного сотрудничества. О встрече рассказал сайт министерства и новостной портал Qatar Tribune.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)