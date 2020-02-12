В Азербайджане истек срок представления протоколов ОИК в ЦИК
БАКУ/Trend/ - Сегодня истек срок установления результатов выборов по избирательному округу, составления протокола окружной избирательной комиссии (ОИК) и представления первого экземпляра протокола вместе с приложенными документами в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в связи с внеочередными парламентскими выборами, проведенными в Азербайджане 9 февраля, сообщает в среду Trend.
Протоколы должны были быть представлены окружными избирательными комиссиями до 12 февраля 2020 года.
Отметим, что по информации ЦИК, все 125 окружных избирательных комиссий уже представили протоколы в ЦИК
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова).
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