Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Бакинского транспортного агентства (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев во вторник принял председателя правления Бакинского транспортного агентства Вусала Керимли.
Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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