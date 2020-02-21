БАКУ/Trend/ - Верховная рада Украины отказалась обсуждать законопроект о вымышленном "геноциде армян", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине.

Законопроект "о поминовении жертв армянского геноцида", представленный депутатом Дарьей Володиной от правящей партии "Слуга народа", был возвращен.

Благодаря совместным усилиям посольств Азербайджана и Турции в Украине обсуждение законопроекта, прошедшего регистрацию 14 февраля, было отложено на заседании комитета Верховной рады.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)