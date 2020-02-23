Визит Президента Азербайджана в Италию в контексте двусторонних отношений не имеет аналогов по значимости - политолог

БАКУ /Trend/ - Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в 2020 году стал значимым по ряду признаков.

Об этом сказал Trend политолог Ильяс Гусейнов.

По его словам, визит Президента Азербайджана в Италию считается самым высоким государственным визитом в контексте двусторонних отношений.

"Следует отметить, что глава государства посещал Италию пять раз. Из них три визита были официальными и два - рабочими. Очевидно, что отношения между Италией и Азербайджаном в экономической, политической и гуманитарной сферах развиваются по восходящей линии.

Президент Ильхам Алиев в рамках своего визита в Италию провел весьма важные встречи. Особо следует отметить встречи с Президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте и председателем Сената Италии, сенатором Марией Элизабеттой Альберти Казелатти, председателем Палаты депутатов Италии Роберто Фико, мэром Рима Вирджинией Раджи.

Встреча Президента Ильхама Алиева с руководителями крупнейшего в Италии финансово-банковского учреждения "Cassa Deposit Prestiti SpA" и руководителями более 10 крупнейших, ведущих отраслевых и финансовых групп этой страны также придаст мощный стимул развитию азербайджано-итальянских экономических отношений", - отметил Гусейнов.

По его словам, в ходе визита главы государства в Италию было подписано 28 документов.

"Эти документы охватывают сферы политики, экономики, торговли, энергетики, транспорта, высоких технологий, инфраструктуры, культуры, науки и образования. Среди подписанных документов особое значение имеет "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией". Подписание документа Президентом Ильхамом Алиевым и председателем Совета министров Джузеппе Конте придает дополнительную политическую значимость документу", - сказал политолог.

Он добавил, что также важное значение имеет факт подписания столь важного стратегического документа страной, которая является членом Евросоюза, НАТО и «большой семерки».

"В "Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства" Азербайджан и Италия еще раз подтверждают свою приверженность поддержке независимости, суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ друг друга. В документе также отражена однозначная позиция по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на этих принципах", - сказал Гусейнов.

Политолог также сказал, что согласно Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства стороны не только рассматривают друг друга в качестве стратегических партнеров, но и выражают стремление и далее крепить это партнерство во всех областях.

Эксперт подчеркнул, что важное значение имеет, выражение в документе однозначной поддержки мирному урегулированию Нагорно-карабахского конфликта на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, в частности на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ, которые изложены в соответствующих документах и решениях ООН и ОБСЕ, а также в рамках процесса переговоров под эгидой ОБСЕ.

"На протяжении многих лет Армения удерживает под оккупацией территорию Азербайджана, провела этнические чистки, и более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. Конфликт должен быть решен исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права", - резюмировал политолог.