Президент Ильхам Алиев: Турция является страной, оказывающей Азербайджану самую большую поддержку в мировом масштабе

БАКУ /Trend/ - Турция является страной, оказывающей Азербайджану самую большую поддержку в мировом масштабе.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время совместного с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для печати.

" Господин Президент, еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан. Ваш визит имеет очень большое значение. Наши визиты осуществляются регулярно, и каждая встреча представляет большое значение. После каждой встречи турецко-азербайджанским связям придается новый импульс, и эти связи находятся сегодня на высочайшем уровне. Проведенное сегодня VIII заседание Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня еще раз показало, что наши взгляды по всем вопросам совпадают, у нас одни намерения и цели. Они направлены на то, чтобы турецко-азербайджанские дружеские и братские связи и дальше успешно развивались и охватывали все сферы", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня были обстоятельно обсуждены многие вопросы.

"Были приняты очень важные решения, подписаны важные документы. Мы провели широкий обмен мнениями о наших политических связях и еще раз убедились в том, что они отражают волю двух народов. Во всех международных организациях мы выступаем с единой позиции. Являемся опорой и поддержкой друг другу. Активно взаимодействуя в ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Совете Европы и других организациях, мы приумножаем силу друг друга.В прошлом году Азербайджан начал председательство в Движении неприсоединения. Это - второй по величине после Организации Объединенных Наций институт в мировом масштабе. Сегодня состоялся широкий обмен мнениями о дальнейших связях между этим институтом и Турцией", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что естественно, обсуждались пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Хочу еще раз поблагодарить моего дорогого брата за постоянную поддержку Турцией правого дела Азербайджана. На всех международных аренах Турция всегда находится рядом с Азербайджаном, азербайджанским народом. Однако неконструктивная позиция Армении является основным препятствием для урегулирования конфликта. Крайне противоречивые и опровергающие друг друга заявления руководства Армении наносят большой ущерб переговорному процессу. То они говорят, что Нагорный Карабах - это Армения, то утверждают, что Нагорный Карабах - независимое государство. Выходит, что они и сами не знают, что такое Нагорный Карабах. Если не знают, мы можем подсказать: Нагорный Карабах - это Азербайджан. Об этом говорим и мы, и весь мир. Все страны мира признают, поддерживают территориальную целостность Азербайджана, и ни одно государство не признает незаконного образования под названием Нагорный Карабах. Конечно, конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности, суверенитета нашей страны, неприкосновенности наших границ", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Турция является страной, оказывающей Азербайджану самую большую поддержку в мировом масштабе.

"Еще раз благодарю за это. В свою очередь должен отметить, что во всех вопросах, на всех международных аренах Азербайджан всегда поддерживает правое дело Турции. Не было и, уверен, не будет такого вопроса, где бы Азербайджан не оказал Турции поддержки. Во всех процессах, происходящих в настоящее время в регионе, Азербайджанское государство и азербайджанский народ однозначно находятся рядом с Турецким государством и народом. Наше единство вечно, и естественно, мы строим наше будущее на этой прочной основе. Поэтому сегодняшнее 8-е заседание Совета стратегического сотрудничества является вопросом особого значения, потому что самые близкие друг другу в мире страны сегодня приняли очень серьезные решения о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве", - сказал глава государства.