Исполнительная власть Баку ответила на обращение в связи с митингом
БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть города Баку ответила на обращения Ильгара Мамедова (партия REAL), Руслана Иззетли (D18), Фараджа Керимли (партия "Мусават") и самовыдвиженца в депутаты Фархада Мехтиева в связи с митингом, сообщил в среду Trend глава пресс-службы ИВ Баку Метин Гусейнов.
По его словам, митинг предложено провести 29 февраля с 15:00 до 17:00 на Гарадагской учебно-спортивной базе общественного объединения «Спортивный клуб Нефтчи» на ул. 28 мая в пос. Локбатан Гаарадагского района Баку.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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