БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Евросоюзом ведутся переговоры по новому соглашению. Об этом сказала в среду Trend пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

"25 февраля этого года министр Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Министр Эльмар Мамедъяров довел до внимания Верховного представителя ЕС принципиальную позицию Азербайджана о разрешении конфликта на основе норм и принципов международного права и, в частности, в рамках международно признанных границ на основе уважения территориальной целостности Азербайджана. Министр выразил благодарность противоположной стороне за позицию ЕС по урегулированию конфликта и его поддержку территориальной целостности Азербайджана", - сказала она.

Абдуллаева отметила, что стороны также обсудили нынешний статус переговоров по новому Соглашению, которое составит правовую основу двусторонних отношений между Азербайджаном и ЕС.

"Они также затронули проведение очередного заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан. Стороны также обсудили реализацию Южного газового коридора, который играет важную роль в энергоснабжении Европы, ее будущее расширение, а также транспортные вопросы и вопросы связности", - сказала Абдуллаева.