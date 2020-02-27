Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени.
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