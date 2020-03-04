Президент Ильхам Алиев выделил 15,8 млн манатов на строительство дороги в Товузе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Эйюблу-Аран-Говлар-Ашагы Гушчу-Коханеби Товузского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Эйюблу-Аран-Говлар-Ашагы Гушчу-Коханеби, соединяющей семь населенных пунктов численностью населения 30 тысяч человек, из суммы, указанной в "Распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов), предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для строительства и реконструкции автомобильных дорог", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 15,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.