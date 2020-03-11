У Азербайджана достаточно средств на случай нефтяных катаклизмов - политолог

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обладает достаточными валютными резервами на случай подобных энергетических катаклизмов.

Об этом сказал Trend украинский дипломат и политолог Вадим Трюхан.

По его мнению, так как масштабы кризиса на данный момент не ясны, однозначно ответить на вопрос, готов ли Азербайджан к нефтяным катаклизмам, пока что сложно: «Правительство Азербайджана планирует введение превентивных мер для нейтрализации негативных экономических последствий. Все будет зависеть от того, насколько оперативно правительство будет реагировать, проводя соответствующие антикризисные мероприятия, и насколько тесным будет сотрудничество с ключевыми партнерами Азербайджана и международными финансовыми организациями, роль которых в кризисные времена повышается в разы».

Политолог напомнил, что паника, раздутая вокруг распространения коронавируса COVID-19, привела к падению спроса на нефть в силу появившихся тенденций к замедлению экономического роста: «Вместе с тем, решающим поводом для обрушения цен на нефть стало то, что Россия не согласилась на предложение снизить производство. РФ предлагала сохранить текущие условия сделки, Саудовская Аравия - дополнительно сократить объемы добычи нефти. Страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. Однако в случае с падением цен на нефть надо быть хладнокровнее, так как они варьируются из-за ряда факторов».

Эксперт считает, что в результате подобных кризисов выигрывают наиболее технологичные страны с устойчивыми политическими системами, способными эффективно реагировать на изменяющуюся ситуацию в мире: «Скорее всего конкурентоспособность и диверсифицированность экономики Азербайджана защитит страну от различных рисков. А увеличение доли ненефтяного сектора может послужить основным фактором, который сформирует своего рода иммунитет азербайджанской экономики. Вместе с тем, как это ни странно прозвучит, наименьший вред мировые кризисы наносят закрытым тоталитарным государствам, которые мало зависят от мировой финансовой системы, типа Северной Кореи. А наиболее пострадавшими несомненно станут те, кто чрезмерно зависит от продажи углеводородов, в первую очередь Россия и Иран».

Говоря о поставках нефти в Беларусь, политолог отметил, что в долгосрочной перспективе для Азербайджана это очень перспективный рынок: «Беларусь имеет довольно значительные мощности по переработке нефти и является определенным мини-хабом, откуда продукты переработки нефти поставляются в другие европейские страны, в том числе в Украину».

По его словам, если Азербайджан сохранит значительные объемы внешней торговли, а также рост ненефтяного сектора национальной экономики, то защититься от негативных последствий кризиса видится вполне возможным: «Именно те страны, которые заблаговременно используют доходы от экспорта нефти и другого сырья на достижение этой цели, более подготовлены к подобным мировым кризисам. Поэтому нынешний кризис - это шанс для переосмысления моделей собственной экономики и торговли для многих стран, которые в силу разных причин сильно зависят от экспорта сырья».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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