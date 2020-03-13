Политсовет ПЕА провел заседание и дал поручения депутатам
БАКУ/Trend/ - Сегодня было проведено заседание Политического совета правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сообщает в пятницу Trend.
На заседании были обсуждены текущие вопросы, депутатскому корпусу ПЕА даны поручения и рекомендации, исходящие из выступления Президента Ильхама Алиева на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.
В мероприятии было отмечено, что каждый депутат должен достойно выполнять свои обязанности, оправдать доверие, оказанное народом.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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