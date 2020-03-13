Президент Ильхам Алиев наградил Агию Нахчыванлы орденом «За службу Отечеству» 2-й степени
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Агии Габиб гызы Нахчыванлы орденом "За службу Отечеству" 2-й степени за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.
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