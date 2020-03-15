Посольство Азербайджана в Грузии открыло "горячую линию" в связи с распространением коронавируса

БАКУ /Trend/ - В связи с риском распространения коронавирусной инфекции посольство Азербайджана в Грузии создало оперативную службу "горячей линии".

Как сообщает Trend, об этом говорится на странице посольства в Facebook.

Сообщается, что граждане могут связаться с посольством по горячей линии +995 577 06 50 50, для того чтобы получить ответы на возможные обращения.