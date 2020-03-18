Вице-спикер Милли Меджлиса: В сложившейся в связи с угрозой коронавируса ситуации целесообразно создать группу волонтеров (версия 2)

Политика 18 марта 2020 10:00 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликовав 09:13

БАКУ /Trend/ - В сложившейся в связи с угрозой коронавируса ситуации целесообразно было бы создать группу волонтеров, которые бы доставляли пожилым людям продукты и лекарства из магазинов и аптек.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев, сообщает в среду Trend.

«Коронавирус - источник большой угрозы для человечества, и в то же время испытание. Человечество сталкивается с подобным примерно каждые 100 лет. Ситуация с коронавирусом, заявившая о себе три месяца назад в Китае, не слишком беспокоила живущих в других государствах и на других континентах, и многие думали, что угроза минует. Сегодня картина иная, с этим столкнулись многие государства, заразившиеся есть даже в далекой Гренландии», - сказал Алиев.

Вице-спикер отмечает, что вирус выявлен также в Азербайджане, и призывает не паниковать. "Но и оставаться безучастным тоже нельзя, необходимо стараться защитить себя и общество от существующей угрозы".

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