Сиявуш Новрузов о призывах к массовым акциям за освобождение Мубариза Мансимова (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент), заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов осудил призывы родственников задержанного в Турции бизнесмена Мубариза Мансимова к массовым акциям в Азербайджане с целью его освобождения, передает в среду Trend.

Новрузов отметил, что как бы то ни было призывать людей к массовым акциям для освобождения бизнесмена неправильно.

“Родственники Мубариза Мансимова делают призывы, чтобы люди вышли на митинги и массовые акции. Он - не Нельсон Мандела или Мартин Лютер Кинг. Может, он боролся за независимость Азербайджана, освобождение Карабаха или пресек государственный переворот? Видимо, Мубариз Мансимов совершил какой-либо неправомерный поступок и поэтому его задержали. Если он уверен в себе, то пусть отвечает в суде. Для этого не надо призывать людей к акциям, нарушать стабильность.

Как известно, коронавирус сегодня превратился в глобальную угрозу, и Азербайджан также принимает меры по пресечению его распространения, также сделаны призывы сторониться массовых мероприятий. В такой момент родственники Мубариза Мансимова призывают людей к незаконным акциям. Считаю, что люди не должны отзываться на такие призывы, потому что на данный момент нам это не нужно. Главная наша цель – защитить людей от эпидемии», - сказал Сиявуш Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)