"Мы сильны вместе!" - слова Президента Ильхама Алиева на Пламенных башнях в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем сегодняшнем выступлении на открытии медицинского учреждения «Ени клиника» в Баку сказал, что в знак солидарности и поддержки врачей будут проведены различные акции, а также на «Пламенных башнях», которые являются одними из современных архитектурных символов нашей страны, будет отражено отношение к врачам.

После выступления Президента Ильхама Алиева на «Пламенных башнях» были отражены слоганы «Мы сильны вместе!», «Да здравствуют азербайджанские врачи!» и «Оставайся дома, Азербайджан!».