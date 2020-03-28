"Мы сильны вместе!" - слова Президента Ильхама Алиева на Пламенных башнях в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем сегодняшнем выступлении на открытии медицинского учреждения «Ени клиника» в Баку сказал, что в знак солидарности и поддержки врачей будут проведены различные акции, а также на «Пламенных башнях», которые являются одними из современных архитектурных символов нашей страны, будет отражено отношение к врачам.
После выступления Президента Ильхама Алиева на «Пламенных башнях» были отражены слоганы «Мы сильны вместе!», «Да здравствуют азербайджанские врачи!» и «Оставайся дома, Азербайджан!».
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