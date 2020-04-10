Проведено летно-тактическое учение с участием экипажей самолетов МиГ-29 и Су-25 ВВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, проведено летно-тактическое учение с участием экипажей самолетов МиГ-29 и Су-25 Военно-воздушных сил, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе учения отрабатывались приемы уничтожения наземных целей смешанными группами авиации, перехват воздушных целей, преодоление противовоздушной обороны и отражение налета авиации условного противника с применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Летчики в ходе учения проверили возможности новых и модернизированных средств РЭБ по радиоэлектронному подавлению средств ПВО малой, средней и большой дальности, а также совершенствовали навыки применения авиационной техники.

(Текст: Кямаля Сеидова)